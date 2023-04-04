藏於草叢中的眼鏡蛇。（新北市動保處提供）

被捕獲的紅斑蛇。（新北市動保處提供）

如有驅離蛇類的需求可通報動保處派員處理。（新北市動保處提供）

隨著氣溫逐漸上升，野生蛇類也從冬眠中甦醒開始外出覓食，據統計，台灣最常見為龜殼花，其次為紅斑蛇。適逢清明連假，民眾前往郊區掃墓時，需留意蛇出沒，新北市動保處提醒防蛇3步驟：工作穿著雨鞋、記得打草驚蛇、清除雜草讓蛇無可藏匿。民眾如遇到蛇，請勿徒手打蛇或抓蛇，避免激怒蛇被咬傷，大多數情況下，蛇不會主動攻擊人，會自行離開。

動保處提醒，前往郊區掃墓應穿著長袖長褲，減少皮膚直接露出面積，並在容易遭蛇咬的手腳部位，穿著厚雨鞋、手套，遇蛇咬時就不會被咬穿。如需穿越草叢、灌木叢或是落枝、落葉堆時，應持手杖、雨傘等長棍先打草驚蛇，讓附近的蛇先離開，以保護自身安全。如不幸誤觸蛇遭蛇吻，應認清蛇的特徵，若來得及建議拍照或錄影，並提供醫院判讀蛇類鑑定，注射抗毒蛇血清種類。

動保員陳美秀表示，蛇類鮮少會主動攻擊人類，通常遭到蛇類攻擊都是不小心踩到或是觸碰蛇而遭蛇反擊，清明掃墓期間常有蛇類出沒，為了防止蛇類攻擊，做好自身的防護，才能確保自身安全。如有需要盡速通報動保處派員前往處理，在等待動保員到現場的時間，注意蛇的動向，避免蛇跑到其他的地方躲藏，以減少動保員到場後找不到蛇的情況。