賊星該敗。高雄旗山一名58歲月姓慣竊到杉林區偷竊土地公廟的金牌一面，他還到旗山區的雜貨店偷取收銀機的現金1.7萬元。月嫌因為日前在甲仙區騎車違規被警方攔查，還一度逃離現場，警方尾隨後，月嫌因為迴轉時自摔，警方趁機上前逮捕。

旗山警方表示，因為月嫌騎機車行經路口未禮讓行人先行，明顯違規，旗山分局甲仙分駐所警員於是上前攔查。月嫌先是假意配合接受攔檢，見警員在比對身分資料時，不告而別逃離現場。

員警隨即跟追，該嫌犯逃至甲仙區東安里和南巷口時，因不熟悉當地路況又緊張，迴轉時竟不慎自摔，警方於是上前逮捕。經查，月嫌分別於3月2日在杉林區桐竹路竊取土地公廟內金牌一面，價值約4300元）；3月30日在旗山區中洲路竊取雜貨店收銀機內現金1萬7000元。

警方也指出，警員於日前透過監視器畫面比對竊嫌的身材及車輛特徵，已鎖定竊嫌身分及涉案車輛，展開查緝。沒想到在路上就碰到月嫌，不僅為非作歹成性，且還不禮讓行人，他因交通違規栽在旗山警方手上，當屬罪有應得。警方訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。