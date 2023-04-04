新竹縣府編列66萬7000元的預算，鼓勵族人參加族語認證測驗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣第8屆原住民族語單詞競賽新竹區初賽日前落幕，賽事共有國小組12隊、國中組6隊共約150名選手同場競爭，經過激烈競賽後，選出國小組前3名及國中組前兩名，以及兩隊瀕危組隊伍，冠軍還有2萬元獎金，獲勝隊伍將代表新竹縣參加全國決賽。

此次參賽學校來自尖石鄉、五峰鄉及竹東鎮，多半為泰雅族選手，另有1隊賽夏語的跨校聯隊，藉由各校間的良性競爭，讓學生有相互觀摩、交流的機會，並能學習不同文化語言的差異，建立共同傳承原民文化的夥伴關係。

初賽結果國小組冠軍為新光國小，亞軍為尖石國小、季軍由錦屏國小獲得；國中組冠軍為竹東國中，亞軍為自強國中；瀕危組（賽夏語）則是五強聯隊及五峰國小。初賽優勝隊伍也獲頒獎金，冠軍2萬元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元，並將代表新竹縣參加由原住民族委員會辦理的族語單詞競賽全國決賽。

原民處說，為求競賽公平公正，特別由外縣市聘請1名評審長、12名族語裁判及4名主審，借重他們在原住民族語言的專業，做出客觀公正的評判，使競賽能順利進行。

縣府原民處表示，透過單詞競賽，能增加族語學習的遊戲性及趣味性，加深學生對族語的認識及熟練，在每場比賽中，學生正確回答時流露出的自信與熱情，以及答題錯誤時失望懊悔的表情，皆展現出原民學生對競賽的重視及榮譽心。

族語的使用及復振，是原住民族群文化傳承的關鍵，為帶動新竹縣原住民族人學習族語、考取族語認證的風氣，縣府編列66萬7000元的預算，只要設籍新竹縣4個月以上、參加認證合格的原住民皆能申請原住民族語言能力認證測驗的獎勵，獎金最高1萬元，希望藉由獎勵制度，讓更多原民朋友參加並取得族語認證，推廣族語。