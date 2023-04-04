台中市刑警大隊偵二隊破獲潘姓藥頭毒窟，當場查扣毒品1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市潘姓藥頭在霧峰區承租1間透天厝，不但吸毒又販毒，「南北二路」毒蟲不斷，當地居民苦不堪言。警方獲報蒐證後，假扮毒蟲衝進屋內，發現該處給藥腳做為吸食及休息處所，當場逮捕潘男及胡姓小弟與另2名正在休息的毒蟲，全案依違反毒品危害防制條例將4人送辦，檢方將偵結提起公訴。

台中市刑警大隊偵二隊表示，偵辦販毒案向上溯源，發現34歲潘男涉有重嫌，且綽號「查無此人」之名販毒，在大里區承租一棟透天厝專門用來交易毒品，潘姓藥頭標榜的「一條龍服務」販毒，以承租民宅做為毒品交易場所，提供一樓客廳或二樓房間，讓藥腳吸食完後休息再離開。

警方發現，潘嫌不僅在該處販售毒品，還讓遠道而來的藥腳休歇吸毒，讓許多毒蟲慕名而來；另潘為躲避警方查緝，在外常更換使用的交通工具，因為生意相當興隆，甚至用藥腳的車輛帶新客戶前往租屋處，謹慎小心。

警方指出，警方獲報後，循線追查並於去年底收網，直搗毒窟，潘姓藥頭的32歲胡姓藥腳小弟，為了拖延警方查緝時間，拚命地阻擋幹員進入屋內還狂嗆單挑，企圖提醒正在樓上睡覺的潘嫌能趁隙脫逃，展現忠心護主一面，但仍被警方壓制，最後一舉成擒。

警方除了逮捕在三樓睡夢中的潘嫌，另也逮捕2名在棟透天厝休息的藥腳，查扣安非他命13.2公克、三級毒品一粒眠16.8公克、毒咖啡7包、安非它命吸食器、電子磅秤、分裝袋、手機等贓證物，訊後全案依毒品罪嫌送辦，經檢方審理認犯罪事證明確，近期將偵結提起公訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。警方為遏止毒品危害，持續聚焦打擊毒品上游製造、販毒、運送毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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