大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以來話題不斷，第三季播出時更是引起一股「王心凌熱潮」，讓王心凌再度翻紅；隨著第4季參選名單出爐，5位台灣女星陳意涵、賈靜雯、「Ella」陳嘉樺、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺皆已抵達長沙錄影，今（4）日微博上也流傳疑似《浪姐4》初舞台的排名。

《乘風破浪》第四季近日開錄，網上流傳一份疑似初舞台排名，可見S.H.E出身的Ella以91分拿下第一，歌后A-Lin則拿到第二名，分數高達88分，至於徐懷鈺68分排在第17名，影后賈靜雯則拿到64分，位居第20名。

疑似《浪姐4》初舞台排名流出，賈靜雯排名竟是墊底。（圖／擷取自微博）

雖該名單未被證實，但已引起網友熱議，紛紛留言：「Ella不愧是亞洲第一女子天團」、「初代女團回歸」、「徐懷鈺倒數瘋了？」、「論唱功我覺得A-Lin絕對第一」、「就20個人嗎？」、「賈靜雯怎麼這麼靠後啊」、「這個綜藝真的對於演員太不友好了」，但也有網友懷疑名單真實性，更有去參加現場錄影的網友跳出來直指，網上流傳的排名是假的，並透露幾位姐姐在現場的表現「蔡少芬雖然扮成洛神妝，但是喜劇人現場簡直笑翻」、「賈靜雯的現場也很美，而且這次她的裝扮也有個小心機，估計等播出的時候，很多人都會童年記憶洶湧」。

事實上，徐懷鈺先前練團受訪時證實有獲得邀約，但她當時表示，自己不是喜歡競爭的類型，「我怕我會輸，因為要廝殺，我會走退讓的路線，因為我是比較默默的，會先默默的走」，也擔心加入團體生活後無法「內鬥」互相殘殺，最後仍前往長沙參賽。賈靜雯睽違5年再戰大陸綜藝節目，表示：「我會努力留到最後」，並透露參加節目主因，「反正你們看我演戲可能看挺多了，現在就是做一些不同的給你們看」。