高雄45歲陳姓女子近期在網路上認識新加坡籍、從事美妝行業網友「陳小春」，雙方相談甚歡，日前對方表示要與陳女合作電商美妝生意，拜託她提供空白帳戶供約定轉帳，於是陳女前往小港某銀行開戶，行員起疑報警。警方獲報到場，以新聞時事等方式力勸陳女別入圈套，淪為詐團洗錢共犯，陳女頓時醒悟，取消開戶念頭，頻頻與行員、員警道謝。

據了解，陳女今年初在網路上，認識一名暱稱「陳小春」、自稱在新加坡人，在當地經營美妝批發，雙方在通訊軟體相談甚歡。上月底，對方向陳女表示，想要以蝦皮等網購平台合作，將事業版圖拓展到台灣，但需要陳女提供空白帳戶供其約定轉帳。

陳女見狀不疑有他，3月31日上午到小港漢民路某銀行辦理開戶，行員起初詢問陳女開戶理由，陳女回說「提供朋友投資用」，行員進一步詢問時得知陳女並未見過那名朋友，驚覺有異報警求助。

小港分局漢民路派出所獲報，立即派員警到場，了解後得知陳女是誤入詐騙集團假交友圈套，於是用新聞時事力勸陳女，最終她得知與「陳小春」的感情到頭來是一場空，感到相當失落，到還是及時醒悟，取消開戶的念頭，頻頻向行員、員警道謝。