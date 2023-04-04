新竹市長高虹安執政滿百日，施政表現滿意度民調顯示，有6成的新竹市民滿意高虹安的施政表現，1成73表達不滿意。對此，前民進黨市議員王浩宇透露「高虹安滿意度優於林智堅、張善政滿意度優越鄭文燦」，並感嘆選民對民進黨的標準與期待比較高。對此，有網友狠批「真是狂妄，不檢討，只會說自己被要求更高，這種話同溫層取暖可以，對中間選民只會反感」。

王浩宇今(4)日在臉書寫道，百日，高虹安滿意度優於林智堅，張善政滿意度優越鄭文燦。王浩宇表示，很多人說不相信是真的，那就不要相信，「事實上，選民的標準就是不一致，對民進黨的標準與期待比較高，民進黨就是要做到比別人好」。王浩宇強調，只有做更好，才有可能獲得支持，否則選民寧願投別人。

對此，有網友不以為然表示「真是狂妄，不檢討，只會說自己被要求更高，這種話同溫層取暖可以，對中間選民只會反感」、「看到這邊一片祥和就知道對民進黨的標準有多低了」；但也有網友認為「民進黨前面做太好，但做得再好，人民也沒感覺，接手的只要守成，就算沒守好，選民會說剛上任，不能要求太多」、「蜜月期」。

不過由於王浩宇在文章中並未點名民調資訊來自哪裡，因此也有網友質疑「民調是哪一個機關做的」、「民調哪個單位做的也不講 ，帶什麼風向？」、「哪一家的民調？請一併公布」。