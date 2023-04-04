金管會表示，現行可供小朋友投保的保險商品，在人壽保險和傷害保險方面，為保障兒童的生命安全，依保險法第107條及第135條規定，人壽保險及傷害保險被保險人滿15歲前身故時，保險公司僅能於限額為61.5萬元內提供喪葬費用保險金之給付。

然傷害醫療保險、健康保險之投保並不受上開限額規範，爰針對小朋友因意外傷害或疾病造成之住院或手術等醫療保障需求，家長可透過投保傷害醫療保險及健康保險等商品作為因應。

今年的兒童節適逢長達5天的清明連續假期，相信許多家長早已規劃相關親子戶外活動，金管會提醒民眾在規劃相關行程時，可為小朋友事先規劃投保旅行相關保險。

金管會表示，未滿15歲小朋友如累計喪葬費用保險金額已達61.5萬元限額，而無法投保具喪葬費用保險金額之傷害保險，包含旅行平安保險時，仍可透過投保以主約方式銷售的傷害失能保險、傷害醫療保險，亦可投保以主約方式銷售之傷害醫療保險再附加海外突發疾病醫療健康保險附約，以加強相關保險保障。

此外，伴隨小朋友成長及求學過程所需之養育或教育費用，家長亦可選擇透過投保具有生存給付之人壽保險或年金保險商品提供保障。

金管會提醒，市場上銷售之保險商品類型多元，家長投保前除小朋友的保障需求外，亦應評估自身之保費負擔能力，選擇最需要的保障項目投保，並於投保前審閱保險契約條款內容，瞭解保險商品保障內容與給付條件、除外責任、等待期間之約定，以避免日後產生不必要的爭議。