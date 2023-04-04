台灣師範大學近日新增「心理假」，學生因心理或精神不適，便可申請，無需檢附證明文件，每學期至多請假5日為限。（台師大提供）

近來學校愈來愈重視學子的心理健康，台灣師範大學近日修訂學生請假規則，新增「心理假」列入請假種類，凡學生因心理或精神不適，便可申請，無需檢附證明文件，每學期至多請假5日為限。

大學階段是人生面臨內在身心發展與外在的環境變化劇烈的階段，而近年來，大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力等問題，甚至發生傷人、自傷、自殺等事件，引起教育界及社會重視心理健康議題。

台師大學務長林玫君表示，校方於111年由學生會倡議，在111學年度第一學期學務會議中，就已啟動討論學生請心理假的議題，也邀集校內系所師長、行政單位與學生代表，共同組成專案小組，研擬請假流程及後續的輔導配套措施。

林玫君提到，心理假的重點與意義在於後續的輔導機制，台師大啟動「全方位輔導」措施，來減輕學生心理壓力，使學生得到適當輔導，或有效治療。

林玫君說，學生請心理假會由導師關懷學生，並提供輔導資訊，鼓勵學生從事有助於身心健康的活動，例如：運動、閱讀、寫作、旅行等，或參與身心健康相關活動或課程，例如：瑜珈、冥想、情緒管理、壓力管理等等，以增強自我調節的能力，幫助掌握調整自己情緒和心理狀態的方法。

林玫君指出，依據學務處生活輔導組規畫，學生完成請假程序後，系統自動發信知會授課老師，授課教師可適時予以關懷；連續3日以上，則由系主任(所長)、學生輔導中心視學生需要，安排諮商或就醫輔導。

在台師大之前，中山大學與實踐大學也在2022年9月便開始實施「心理假」，1個學期至多可以請3日，同樣不需要提供任何證明。實踐大學「心理假」在上線初期，即甫推出的1個內，便吸引校內3500人次的學生申請使用，受到外界關注。