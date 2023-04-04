基隆市私立小學將於4月15日接受登記，若登記人數超過招生人數，則會舉行公開抽籤。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市私立小學的新生登記將自4月15日起開始辦理，基隆市教育處表示，私立小學的登記都採取公開程序，請家長記得攜帶戶口名簿登記，若登記人數超過招生名額也將舉行公開抽籤作業。

基隆市兩所私立小學包括了輔大聖心高級中學附設國小部及二信高級中學附設國小部，兩校將自4月15日上午9時到12時進行國小部一年級新生登記，每位兒童以登記1校為限。

教育處提醒，想就讀本市私立國小的學童，請家長當天一定要攜帶戶口名簿到學校辦理新生入學登記。如登記人數超過核定超生名額時，聖心高中國小部將在當天下午1時辦理公開抽籤作業。二信高中國小部則另依其入學簡章規定將在4月17日在校網公布錄取名單。

基隆市政府教育處處長劉美蘭表示，只要是105年9月2日到106年9月1日出生的六歲適齡兒童，且設籍於基隆市學區內，都可以自由申請登記，同時基於教育機會均等原則，學校不能用任何理由拒絕登記。

劉美蘭強調，基隆市私立國小新生入學登記及額滿抽籤都是採取公開程序，教育處也會在學校登記及抽籤當天派人到場督導，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反應。