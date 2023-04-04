不少現代男性會做結紮手術，新竹一名三寶爸去年做完結紮手術，術後檢驗精蟲數量為300隻，和可正常懷孕的精蟲數低很多，認為手術成功，豈料今年妻子再度懷上第四胎，當下懷疑自己被戴綠帽，他到泌尿科檢驗發現其中幾隻精蟲仍有超強活動力，只好再做一次結紮手術，呼籲網友「若結紮一定精蟲數要驗到零，不可便宜行事」，貼文一出，大批網友笑翻並封他為「竹科精蟲王」。

原PO前天（4月2日）於PTT西斯版指出，去年他到泌尿科診所做結紮手術，醫師叮囑他術後一周後才可以清槍，次數必須達到10至15次，再返回診所驗精蟲數量，確定為零才能達到避孕效果。

原PO表示，醫師說想要正常懷孕的話，精蟲數量需達到1500至2000萬隻，他第一次驗的精蟲數量是300隻，且在顯微鏡下看全部都靜止不動，他認為自己的精蟲數和可懷孕的精蟲數低很多，結紮手術應該算成功，就沒有再驗。沒想到妻子這個月生理期延遲，驗孕棒檢驗結果兩條線，到婦產科檢查發現已懷孕6周，當下以為被妻子戴綠帽，但妻子堅決否認。

原PO只好到其他泌尿科診所驗精蟲，結果顯示有6隻精蟲，其中4隻的活動力超強，2隻活動力較低，醫師認為原PO結紮經過剪斷、綁起電燒，再加上極少量的精蟲數，懷孕機率低得「像手槍打死數公里外的一隻螞蟻般。」

原PO為求謹慎，拿著自己的檢體和檢驗報告回到當初結紮的診所，他向醫師表示結紮後妻子又懷孕，且精蟲還是有活動力，醫師驚訝地再為他做了一次檢查，結果顯微鏡下果真有2隻精蟲會動，醫師摸他的輸精管發現結紮的結都還在，替他再做一次免費結紮手術，並對著他說「我幫數千人結紮，你是我遇到第二個有這個問題的人。」

原PO手術後呼籲網友「如果結紮一定精蟲數要驗到零，不可以便宜行事。」網友也紛紛留言，「這是傳說的天選之人嗎？」、「第四胎會是人中之龍啊」、「精蟲王」、「竹科精蟲王是你？」