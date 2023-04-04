石油輸出國家組織與其盟友（OPEC+）周日宣布每日減產116萬桶原油，預計實施到今年底結束，國際油價應聲跳漲6%，外媒認為，拜登的一舉動惹怒OPEC+，美國也因此錯失補充戰略石油儲備的機會，另一方面，高油價也帶來通膨隱憂，對當前的經濟環境施加壓力。

Forbes報導，美國原本預計在原油價格下跌至每桶70美元的時候，開始回購戰略儲備石油（SPR）補充已經降至1980年以來新低的原油存量，不過就在3月底原油價格回落至60美元，拜登政府沒有採取任何行動，市場推測當局想要更便宜的原油。

然而此舉引發OPEC+成員國的不滿，周日才以「維護市場穩定」為由宣布減產，高盛分析師Daan Struyven與Jeff Currie表示，「OPEC+展現影響力對抗不斷疲軟的油價，他們也對拜登的SPR政策感到憤怒，可能是OPEC+決定減產的原因之一。」

原先市場預期，石油供應要等到秋天才有可能變得緊繃，因此價格持續在低檔徘徊，而OPRC+的舉動將有助於價格回彈，高盛認為，OPEC+的新策略符合制敵機先的新原則，可能意識到全球總體經濟的前景並不強勁。