「大S」徐熙媛的前夫汪小菲近日來台探望家人，被拍到與S媽與家人相約在自己經營的S Hotel，只見汪小菲開門請S媽先上車，開口叫「丈母娘上車唄」，令外界相當好奇汪小菲與S家的真實關係，如今S媽透露大S對於汪小菲的想法以及目前雙方的相處狀況。

汪小菲抵達台灣後，表示回到台北像回到家一樣，還被狗仔葛斯齊拍到與S媽、家人相處的畫面，葛斯齊表示聽到汪小菲說了句「丈母娘上車唄」，得知現在仍稱呼S媽為丈母娘，雙方關係似乎相較以前和緩。不過，汪小菲開車回大S豪宅的路上，只看到S媽與家人下車後，汪小菲並沒有在車上目送，而是提前下車，自己單獨走了至少400公尺的路。

據《三立新聞網》報導，S媽受訪表示此次會面是大S拜託的，不過他們目前沒有和解的空間，並回應汪小菲稱她丈母娘一事，「當然啊，我們就是永遠的家人。」至於汪小菲會待多久，S媽猜想應該不會久待，但不想多問，「免得他覺得我在干涉，我要當一個不討人厭的老人家。」

事實上，汪小菲日前才在直播中關心身為人母的女員工：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」員工不僅笑著表示不辛苦，還說道：「每天早上還是可以送孩子上學。」沒想到這番話讓一旁的他立刻掉淚，員工還急忙起身遮住鏡頭，安撫他的情緒。