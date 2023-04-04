52歲馬國賢今（4日）中午在社群分享向小16歲女友求婚成功的喜訊，馬國賢稍早受訪時透露，已經跟女友討論好，婚後至少要生2個小孩，愛小孩的他坦言希望能有女兒，最好的話，希望能夠一次就生雙胞胎，盡早享受天倫之樂。他也強調女友目前還未懷孕。

馬國賢一談到女友，口氣就顯得相當甜蜜，關於他與女友的年紀差異，他也澄清不是外界所說的20歲，而是16歲才對。他害羞表示，女友的一切他都相當喜歡，至於女友最愛他哪點？他則不好意思的說：「這個我們沒有討論過耶，她應該是喜歡我的穩重吧」。他目前在《家有囍事》與巴鈺有感情戲，事前也先跟女友討論過親密戲尺度，他表示女友相當大方，並不會介意他拍親密戲。

他說，他刻意選在女友生日當天求婚，慎重的他精心策劃所有流程，沒想到求婚時卻緊張到忘記事先準備好的台詞，越講越快的他還被朋友笑虧「你不是說不緊張嗎？」女友當下的反應？他則笑說，「應該是驚嚇大於驚喜吧，因為她沒想到會被求婚」。至於婚期，馬國賢說會快點挑好日子登記，婚宴則預計在明年舉辦。