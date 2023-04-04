女星高慧君橫跨歌手及演員身分，還曾得過2屆金鐘獎最佳女配角，但曾因內分泌疾病導致雙眼嚴重斜視，在去（2022）年10月的手術後，身體狀況已漸漸恢復。但她昨（3）日在社群平台發文，表示自己還是有明顯的大小眼，並透露本月將再進行一次眼皮手術，希望讓眼睛看起來更平衡。

高慧君曾因甲狀腺素異常導致雙眼斜視，過去也經歷過一次眼部手術，並時常在社群平台上分享修復狀況，但在去（2022）年12月，她就坦言過雙眼仍無法對齊，一切漸漸好轉中。

然而，她昨（3）日更新近況，表示大小眼還是很明顯，由於平常有戴美瞳隱形眼鏡，所以看不出差別，但其實左眼的眼白比較多，是斜視手術常見的後遺症。她說道：「跟修復科的醫生討論後，決定先做眼皮修復。眼窩修復（要打掉一些眼窩骨頭），等到時間夠長，或者是眼球突出太明顯時再做也可。」並透露下次的手術安排在本月14日，不過這次比較不會覺得緊張。

據《TVBS新聞網》報導，高慧君經紀人表示，她的左眼下眼皮有一點垂，但不會造成太大影響，化妝後幾乎看不太出來，而這段時間都有定期回診，這次也是醫師安排的療程。此外，經紀人也透露她近期接到許多劇組邀約，也有進劇組拍攝新戲，希望觀眾能期待她的新作品。