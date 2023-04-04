金針菇常會在人吃完的隔天排便時原形排出，被戲稱為「明天見」，農委會在其臉書粉專發文表示，金針菇含有人類腸胃無法完全分解的膳食纖維，但即使如此，人仍能從烹調與咀嚼過程吸收到營養。營養師則提醒，大便有殘渣若合併有持續性腹瀉、不明原因的體重減輕、發燒、疼痛、排便習慣改變，恐是健康警訊。

農委會在其臉書粉專表示，金針菇是一種真菌，細胞壁含有結構紮實的幾丁質多醣體，是一種膳食纖維，人類的腸胃系統沒辦法將其完全分解消化，這就是為何吃金針菇後的隔天很有可能在廁所又見到它。

農委會並表示，即使金針菇不易被完全消化，但在烹煮與人體咀嚼金針菇的過程中，金針菇的水溶性多醣與胺基酸等營養素已被釋放出來，人體藉由消化道吸收到這些營養素，所以隔天看到的金針菇只是一些無法被完全消化的膳食纖維。

營養師李婉萍在其個人網站表示，人若吃到高纖維的食物也會在排便時看到食物殘影，多半是因為纖維無法被膽汁、胰液等消化酶分解，也有可能是因為缺乏充分咀嚼，消化酶難以發揮作用，建議以細嚼慢嚥來改善。

李婉萍並提醒，若合併有持續性腹瀉、不明原因體重減輕、發燒、疼痛或排便習慣改變，可能是某種健康狀況的警訊，務必就醫檢查。