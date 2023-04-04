據外部調查，有超過5成國人一周至少吃一次泡麵，多數是工作忙碌的上班族、小資族或是想省錢的學生，不過現今口味選擇多元，甚至還有高檔次品項出列，如何打響口碑成為業者所需思考的課題。統一沖泡式非油炸麵就從眾多食品類選手中脫穎而出，統一麵小時光麵館為台灣第一碗獲得ITI 國際風味評鑑2星榮耀的「沖泡式非油炸麵」，甚至連國外主廚也稱讚不已，法國YouTuber「酷KU」也笑說吃了以後，忍不住想引進自己的家鄉。

ITI是由全球公認深具公信力與影響力的國際食品評鑑機構「國際風味評鑑所」所舉辦，每年都吸引全球許多國家爭相角逐，由200多位專業廚師依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，是全球業界公認最具影響力的評鑑之一。此次參賽且獲獎的沖泡式非油炸麵為統一麵小時光麵館，是以盲測獲得 ITI國外主廚評審一致好評與二星獎肯定。其中更因獨特麵體、道地川蜀調味、豐富蔬菜、與增加層次口感的花生角，大獲得國際名廚評審群認可，吃過無一不讚嘆。

KU表示，「這碗麵有打動我的心，從泡好的香氣開始就不得了，沖泡式非油炸麵體帶有嚼勁、不軟爛，搭配花椒辣的剛剛好，湯頭辣爽順口，還有豐富的蔬菜及花生角增加口感，一碗麵的整體層次做得讓人驚艷，重點是這碗不須烹煮只要簡單沖泡就可以吃到，真的很不簡單！」

統一標榜在製程上更多工法，比起傳統速食麵，沖泡式非油炸麵的製程更繁複，以獨家非油炸技術，模擬九段手工製麵絕活「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」手法，使麵條如同經過手揉日曬，更接近真實麵條口感，經過沖泡就可以有現煮的Q彈；整個醞釀成型時間是傳統速食麵的兩倍，製作成本雖增加，但都是為了堅持做出最好的口感。可說是打破傳統麵體極限、模糊了速食麵跟現煮麵的楚河漢界，開創生活麵的新食代。