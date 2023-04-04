The畔cafe＆dining。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

雄獅文具想像力製造所。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

龍咖啡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

春暖花開的清明連假，除了祭奠祖先、緬懷先人外，也是闔家安排踏青、親近自然，旅遊紓壓的好時機。把握清明連假最後2天，可以規劃賞花、賞景、露營、嘗美食…等悠閒的活動，好好放假、放鬆生活。

2023桃園彩色海芋季於4月1日至4月16日於大園溪海休閒農業區舉辦，今年活動將以「綺芋」為主題，並以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」作為3大策展主軸，規劃5大主題活動、9堂DIY課程、36場表演活動、6種裝置藝術作品。今年展區種植多達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造出繽紛夢幻「綺麗的海芋」花田。

今年展區首次啟動智慧導覽語音系統，農創市集加入13個農會農特產品展售，推廣蕎麥爆米花等食農教育，不但能欣賞美麗的花海，豐富多元的全天候互動遊戲，還能體驗好吃、好玩、好康、好精彩的活動。

桃園彩色海芋季。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園彩色海芋季

活動時間：4／1（六）-4／16（日）

活動地點：大園溪海休閒農業區（桃園市大園區聖德北路和田溪路交叉口）

自行車路網逐漸完整的桃園，最適合選個景點密集的地區，騎YouBike暢遊桃園， 4月1日開始，桃園更是推出「前一小時」免費騎乘，享受沒有時間壓力的串聯景點慢遊。

桃園的YouBike目前有400多處站點，擁有13個租借站的龍潭在龍潭大池、客家文化館、龍潭運動公園、石門大草坪、三坑自然生態公園…等景點都設有站點，中科院一號門邊的租借站，鄰近三坑鐵馬道，可以沿石門大圳，乘著風聆聽潺潺水聲，還能到三坑老街，品嘗客家美味小吃。鄰近三坑自然生態公園的三坑子自行車道，能探訪屹立百年的糯米橋「大平虹橋」，及欣賞綠意盎然的田園風光。

慢活步調的龍潭，交通相當便捷，擁有2處交流道，鄰近國道3號高原交流道更有不少能快速抵達的景點，部分景點沿途還能欣賞低海拔滿山遍野翠綠的茶園，感受悠閒的氣氛。清明連假讓我們一起到龍潭遊茶鄉品茶香、親子共遊雄獅文具想像力製造所彩繪繽紛的世界、踩天鵝船賞湖光山色、投宿豪華露營區，度過輕鬆愜意的連續假期。

臺灣客家茶文化館。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

甫於去年12月開幕的「臺灣客家茶文化館」是以茶園地景為主題，全區總面積約3.5公頃，距離高原交流道不到5分鐘的車程，目前還特別策劃日前叫好又叫座的公視電視劇「茶金」特展（展至今年10月31日），來到展區彷彿穿越時空般地走進電視劇中熟悉的場景。位於福爾摩沙茶館內的六國茶室，集結6個國家品茶的精緻空間(包括：英國、土耳其、德國、台灣、印度、日本)，能體驗沉浸式異國下午茶，由專業茶師引導，透過泡茶、品茶、品嘗各國不同風味的茶點，感受國外茶文化魅力。訪臺灣客家茶文化館，不但能逛展、喝茶、吃美食，還能逛逛特色市集，福爾摩沙茶館更有擂茶DIY體驗，每天還會端出不同的茶款請大家品嘗，喜歡喝茶的朋友絕對不能錯過!

地址：桃園市龍潭區高原路768號

六國茶室（4人成行，6人為上限，採預約制）預約專線：(03)471-0855

網址：https://www.hakkatea.tw/zh-TW

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/hakka.tea.tw/

距高原交流道僅1.9K，車程約3分鐘的雄獅文具想像力製造所，為適合親子共遊的觀光工廠，擁有室內700坪新穎創意空間，室外2700坪翠綠擁抱的環境，不管室內外活動都能讓孩子享受歡樂的時光，特別是「想像力創造區」和「創意體驗區」，充滿豐富的色彩空間和奇幻的圖案設計，激發小朋友的想像力和創作力，館方也提供材料讓愛塗鴉的孩子自由創作，讓大小孩一同彩繪出繽紛的世界。

地址：桃園市龍潭區中原路二段188號

電話：(03)411-6888

網址：https://www.simbalionartstudio.com/

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/simbalionpencil

擁有百年歷史的龍潭大池，除了有壯闊的吊橋，夜間能欣賞浪漫的燈光秀之外，近年還引進熱門的水上活動「天鵝船」，親子一同踩著小船，感受春天的徐徐微風，欣賞群山環繞、波光粼粼的池景，十分愜意。鄰近大池有不少特色咖啡廳，天鵝船踩累了，能稍作休息，點份輕食、喝杯下午茶。池畔邊的「龍咖啡」、鄰近大池主打簡約波希米亞風格的「The畔cafe＆dining」都是環境舒適柔和，深受歡迎的咖啡廳。

龍潭觀光大池

地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號

電話：龍潭大池水岸休憩廣場(03)499-3129

龍咖啡

地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號2樓

電話： (03)499-3128

The畔cafe＆dining

地址：桃園市龍潭區金龍路8巷22號

電話：(03)480-5008

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/thepancafe2022

近年各地興起露營風潮，連假期間不妨邀三五個好友攜家帶眷，遠離城市喧囂，放鬆平日緊繃的身心，來一晚奢華的露營，連毛小孩也能一起帶來渡假。

位於小人國園區旁的「ARCADIA覓秘 · 午憩」為一處提供豪華露營車住宿的露營區，設備不輸一般飯店，車內包含冷氣、乾濕分離浴室、快煮壺、電視…等，應有盡有，只要帶著簡單的行李，就能享受悠閒的渡假時光。開幕期間限定，凡訂房入住者還能享受「覓秘饗宴」早晚餐，不用為了張羅餐點手忙腳亂，能盡情的放空或與好友暢聊。

露營區鄰近小人國主題樂園、雄獅文具想像力製造所、名人堂飯店、臺灣客家茶文化館…等熱門景點，非常適合規劃2天1夜的遊程，深入暢遊龍潭。

ARCADIA覓秘 · 午憩

地址：桃園市龍潭區高原路980號

電話：(03)4716123

訂房網址：https://tinybot.cc/arcadia2021/

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