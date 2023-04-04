張惇涵(崔慈悌攝)

【全程字幕】蔡英文5日見麥卡錫！ 總統府副秘書長張惇涵引「雷根名言」證實 @ChinaTimes ​

總統府宣布美西時間4月5日「蔡麥會」，總統府副祕書長張惇涵在貝里斯當地時間3日陪同蔡英文視察「貝羊計畫」時表示，這項活動蠻早就決定在4月5日會面。針對大陸嗆聲，他引用美國前總統雷根的名言「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，強調這是台灣2300萬人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

針對蔡英文總統將與美國眾議院議長麥卡錫進行的最高層級面對面會晤，大陸外交部表明堅決反對，並強調將採取堅定措施。

對此，張惇涵表示，很期待能在洛杉磯的雷根總統圖書館，有機會跟麥卡錫議長面對面交流，也和美國跨黨派國會議員們面對面的進行意見的交換。先前傳出蔡英文總統在雷根圖書館的演說將取消？他說，這項活動的相關規畫都在緊鑼密鼓進行最後的討論及溝通，會再進一步向外界說明。

此次罕見地在蔡英文抵達美國前宣布「蔡麥會」，張惇涵指出，這項活動的規畫，雙方之前即已密切溝通，也有很充足的默契，其實蠻早就決定在4月5日會面。

至於會討論哪些議題，張惇涵表示，台、美間有各種共同關切的議題，當天都有時間可以面對面討論。他也引用雷根總統名言回應，強調台灣與民主國家進行交流，中國沒有置喙的餘地。