新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority ，HSA）破獲超過8萬5000件電子煙和相關配件，估計黑市值遠超過220萬新元（約5061萬元新台幣），是該國迄今破獲的最大批電子煙；當局同時還切斷了一個電子煙非法供應鏈。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，新加坡警察部隊和衛生科學局昨日發表聲明表示，警方在上周二（3月28日）晚間接獲報案，指當地三巴旺（Sembawang ）一帶蒙特利連路（Montreal Link）第592座組屋的多層停車場內，有非法組織從事電子煙交易。

警方到場後，發現一名貨車司機將裝有電子煙的包裹，分發給5名涉嫌負責送貨的人員；6人當場被警方扣押，年齡介於22歲至27歲。

另外，新加坡衛科局沿著線索，隔天到位於萬禮（Mandai）的一座倉庫探查，當局懷疑該倉庫藏有電子煙供。在隨後展開的突擊行動中，衛科局人員起獲超過8萬5000件電子煙和相關配件，並扣押了5名介於20歲至33歲的「跑腿」。

當局表示，這次的執法行動前後超過72小時，成功切斷一個電子煙非法供應鏈。根據新加坡衛科局在2021年10月的一次取締電子煙行動中，起獲了1萬零57件電子煙、4萬8822件煙彈及187件電子煙油；該批物品的總黑市價超過220萬新元，換言之，最新破獲的這批黑市價要高得多。

根據新加坡菸草法令，進口、分銷、銷售菸草製品，包括水煙、無菸煙草、嚼煙、電子煙和其配件都是違法的。一旦罪成，初犯者可面對最高1萬新元罰款，坐牢最長6個月，或兩者兼施；重犯者可面對最高2萬新元罰款，坐牢最長12個月，或兩者兼施。

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