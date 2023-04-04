彰化員林目前11個公園遊具全部封閉，導致連假期間小朋友無處去，通通擠在日前開放的公19晴雨球場新建兒童遊戲場，這也讓在地鄉親敲碗。(員林公所提供／吳建輝彰化傳真)

公14共融式遊戲場占地達5.7公頃，總經費達3550萬元，有綠地、球場、兒童遊戲區、戲沙區、樂齡體健設施、停車場、以及步道等設施。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

新建共融遊戲場位於消防局第二大隊旁邊，公所、縣府規畫設計時融入「消防意象」。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化員林目前11個公園遊具全部封閉，導致連假期間小朋友無處去，通通擠在日前開放的公19晴雨球場新建兒童遊戲場，這也讓在地鄉親敲碗，希望公14共融式遊戲場能夠趕快來，公所今解答，表示公14共融式遊戲場已經進入收尾階段，後續驗收流程等，希望能在11月完工開放。

因中央內政部營建署對遊具規範修法後，規定未檢驗合格的兒童遊具應拆除或封閉使用，導致員林包括員林公園、忠孝里早安公園等11個公園遊具不得不暫時封閉，小朋友與遊具的距離被現場封鎖線隔著，只能失望離開。

彰化員林公十九晴雨球場旁的公園新建兒童遊戲設施日前開放，有多人鞦韆、溜滑梯及體能攀爬網等，由於彰化員林僅剩這個公園可去，因此每到假日總將現場擠得滿滿滿，小朋友只能多花一倍時間排隊等待，讓許多家長敲碗公園何時能重新開放。

員林市公所表示，公14共融式遊戲場占地達5.7公頃，總經費達3550萬元，有綠地、球場、兒童遊戲區、戲沙區、樂齡體健設施、停車場、以及步道等設施，最快今年年底前能開放民眾使用。

而除了新建公14共融式遊戲場外，公所也會將目前11座遭封閉的公園遊具進行更新，目前規劃總經費暫定680萬元，公所也將積極向縣府爭取補助，希望盡快將所有公園重新開放，讓小朋友假日可以快樂、安全的到公園嬉戲。

對此縣議員曹嘉豪認為，中央新遊具規範殺得地方措手不及，不少遊具更新才4、5年，如今又因法規不能使用，且若是要將現有的遊具留下，要找檢驗公司檢驗每件3萬元，且不見得都會過，這樣的措施是否有圖利廠商的嫌疑，中央應重新檢討遊具相關管制措施。