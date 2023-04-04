桃園市已完成10座水資源回收中心。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

石門水庫蓄水量已低於5成，桃園市政府積極佈署各項水資源因應方案，各水資中心每日可產生約10萬噸的放流水，鼓勵產業盡量來取用桃園北區（蘆竹）﹑龜山文青﹑楊梅﹑石門﹑大溪等水資源回收中心取水。

水務局指出，水資中心放流水可確保不受限水影響隨時有水可用，也可避免缺水影響企業運作而影響民生就業，如取用10％放流水後移轉出來的自來水源，相當於5萬人的用水量也具體實踐水資源循環再利用，與市政府一起來愛護水資源。

水務局說，桃園市各水資源回收中心回收水經砂濾或MBR薄膜程序處理，所產之回收水水質經每日檢驗，水質皆佳(pH：7.1、COD：10.05 mg／L、SS：2.5 mg／L、大腸桿菌群：無檢出(低於偵測極限)，且各水資中心取水口皆配置2種快速接頭(3英吋太平龍頭、1.5英吋消防水帶接頭)及一般水龍頭，歡迎民眾及企業取水。

目前桃園市已完成10座水資源回收中心，包括桃園北區、大溪、石門、龜山、文青、復興、三民、羅浮、義盛、楊梅等水資源回收中心，桃園北區水資源回收中心每天可供7萬噸放流水、龜山2萬噸，大溪及石門分別為4750噸、3000噸，楊梅水資源回收中心每日5000噸水量，也歡迎民眾及企業就近取水。

市府努力推進下水道系統建設的同時也持續發展水資源開發，桃園北區已啟動49億元的再生水計畫，將提供觀音工業區、南亞塑膠公司（錦興廠）及中油公司桃園煉油廠每日40000噸再生水，後續龜山文青、中壢等污水下水道系統也將做好水質處理並發展再生水計畫，桃園市積極規劃四個多元化水源調適計畫，以地下水、再生水、埤塘水、伏流水等多元化水源來強化桃園水資源之整體供應能力，提供產業穩定用水並確保民生用水，邁向聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）6「確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理」，為桃園注入一股永續穩定的水資源。