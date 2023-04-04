去年11月微型電動二輪車，新車需掛牌、投保強制險才能上路，修法前已購入的舊車，也有2年緩衝期，為輔導既有車主盡速掛牌，交通部公路總局台北區監理所蘆洲監理站也在4月起，於新北市新莊、三重、蘆洲、淡水、八里、三芝、石門、五股等區，辦理查核掛牌定點服務。

立法院去年4月三讀通過《道路交通管理處罰條例》，將「電動自行車」更名為「微型電動二輪車」外，並納入管理，新制在去年11月30日開始實施，新購車輛除了須經檢測及型式審驗合格外，還要登記、領用、懸掛牌照並投保強制險後才能上路，新制實施後有2年緩衝期，讓既有車輛車主可以登記掛牌。

為了讓新北市既有車主盡速掛牌，交通部公路總局台北區監理所蘆洲監理站本月起，於新莊、三重、蘆洲、淡水、八里、三芝、石門、五股等8個行政區，提供查核掛牌定點服務，民眾選擇鄰近地點辦理，省去到監理所辦理的時間。

在新制上路後，新北市交通局也祭出多措施因應，去年交通局就連續2個月會同消保官、台北區監理所、財團法人車輛安全審驗中心及警察局針對違法改裝、未經檢驗合格車輛舉辦聯合稽查。

交通局交通安全科長林碧芬表示，近年來新北市已積極針對違規改裝車輛，業者違規販售改裝車的情形已大幅降低，但因現在微型電動二輪車已規定掛牌才能上路，所以針對販售業者稽查的部分已經停止執行，後續重點為警察局與監理所配合，加強取締道路上的違規車輛及違規駕駛行為。

新北市交通警察大隊表示，由於新制上路後對於既有車輛仍有2年的緩衝期，所以目前針對未掛牌行駛於道路的微型電動二輪車，警方還不會取締，但仍呼籲民眾能夠在期限內完成掛牌，以免日後違反規定遭罰。