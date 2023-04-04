美堤河濱公園極限運動場，滿足小朋友想滑板的需求。（北市體育局提供／張芷瑜台北傳真）

兒童節連假上哪放電，北市體育局整理出深受兒童喜愛的戶外運動設施，邀請大朋友帶小朋友，體驗運動樂趣。北市體育局表示，台北田徑場暖身場，最適合幼兒踢足球，美堤河濱公園、龍山河濱公園等則設有極限運動場，歡迎孩子來挑戰。

北市規律運動習慣為37.4％，依體育署去年運動現況調查報告指出，高於全國平均34％，這次配合兒童節連假，體育局整理出幾處深受兒童喜愛的戶外運動設施，邀大小朋友動次動。

體育局表示，位於台北市中心的台北田徑場暖身場，交通便捷且林木環繞，最適合幼兒踢足球，各河濱公園則有11人制、7人制及5人制足球場地，青年公園運動園區也設有幼兒足球場，都是小朋友練習足球的最佳場所。

若小朋友想挑戰極限運動，體育局推薦，美堤河濱公園、龍山河濱公園、新生高架橋下都設有極限運動場，迎風河濱公園、百齡河濱公園及市區內部分公園設有溜冰場，滿足小朋友想滑板、極限單車與溜冰的需求，家長也要叮囑小朋友運動配備合格護具，才能保障安全。

體育局也說，位於天母運動園區的天母夢想樂園，是全國首座以棒球為主題，其中高達9公尺高的主題式溜滑梯遊具，是最受小朋友歡迎的運動場地之一，除了棒球主題溜滑梯外，周邊還有共融沙坑區、地景滑梯區及溜索旋轉區等主題遊樂設施，讓孩子開心遊玩。