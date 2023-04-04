大嵙崁親水園區。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

月眉人工濕地。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

中庄調整池。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大溪中庄吊橋為目前全台最長的懸索式吊橋，步行其上可欣賞大漢溪的河階之美，並可順遊周邊的中庄調整池、山豬湖生態園區以及月眉人工濕地生態公園，今年1月20日才正式開放，因吊橋結構造型優美，水色更增添浪費氣氛，已成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標。

水務局表示，中庄吊橋今年1月20日啟用，總長419公尺，為目前全國最長的懸索式吊橋，民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美，而吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點。

至於民眾來此的交通方式，水務局提到，開車可前往月湖路第二停車場及多功能運動公園周邊停車場，左岸也有2處可作為停車空間外，也可利用周邊YouBike站，如右岸月湖路第一停車場及左岸大溪河濱公園等YouBike站。

若要由大鶯路方向進入，可從國道3號大溪交流道，連接員林路及介壽路，介壽路下坡後過三元一街路口紅綠燈，左轉直行大鶯路，車行約3km於大鶯路536巷右轉進入；也可自省道台3線（內山公路）大溪交流道，經武嶺橋至大鶯路口右轉，直行約3公里於大鶯路536巷右轉進入。

欲由月湖路方向進入者，可從國道3號大溪交流道，連接員林路及介壽路，經武嶺橋左轉進入月湖路，經聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區；也能由省道台3線（內山公路）右轉進入月湖路，經由聯絡道路進入月眉人工濕地及山豬湖生態園區。