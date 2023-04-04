明天就是清明節，不少人都會以潤餅作為祭祖食品。除粽子有南北之分外，其實潤餅也有南北差異，北部潤餅多以炸紅糟肉、豆干等為餡，南部潤餅則會包上香腸、滷肉等，1份約介於300～500大卡之間，60公斤成年人得慢跑2小時才能消耗掉熱量。國健署建議民眾自行DIY健康潤餅，除加入紫高麗菜、韭菜等蔬菜，也可使用豆干絲、蛋皮、雞肉或瘦肉絲等取代五花肉和香腸，並以水果取代花生糖粉。

潤餅的傳統潤餅皮一般以中、高筋麵粉、鹽和水製成，屬於精製澱粉。若要自製健康潤餅，國健署建議選擇富含纖維的全麥、紫山藥或南瓜口味。另外，民眾不妨在潤餅中多添加新鮮、顏色多樣的蔬菜，如紫高麗菜、韭菜、紅蘿蔔、甜椒、苜蓿芽、小豆苗、香菇絲等，不僅可延緩血糖上升，還能幫助維持腸道健康，也能增加飽足感。

至於其他內餡，國健署建議以油脂含量較低的豆干絲、蛋皮、雞肉或瘦肉絲等豆魚蛋肉類配料，取代飽和脂肪含量高的五花肉、香腸等。民眾可以汆燙、水煮、低溫烘烤等烹調方式，避免攝取過多油脂及熱量，減少身體負擔。

由於潤餅會加入花生糖粉，混入不少的砂糖，容易造成肥胖、代謝異常、齲齒及情緒不穩等問題。國健署建議民眾減少花生糖粉的使用量，或以新鮮水果的甜味來取代花生糖粉，如蘋果、香蕉、奇異果等，同時也能增加維生素C及膳食纖維的攝取。

至於屬於堅果種子類的花生，富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、鎂等營養素，能為潤餅能帶來特殊的香氣及口感，不過也要注意熱量，國健署建議每餐攝取1茶匙。如自行購買花生粉，應看楚食品標示、保存期限，挑選外觀正常、包裝完整的產品，才能吃得更安心。

若將潤餅當作正餐，食用時記得把餐點中的主食、肉類及油脂類減量，適時補充水果及乳品類，才能滿足一天所需的營養。清明祭祖後，潤餅的存放時間不宜過長，避免細菌孳生導致食物腐敗，確保食用安全。