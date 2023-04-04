嘉義市今年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選好客民宿。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選好客民宿。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局每年舉辦「好客民宿遴選」，從全台眾多合法民宿中精挑細選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等6大精神的民宿業者，嘉義市去年首度有「五柳園民宿」、「拉瓦宅」2家民宿取得認證，今年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選，數量已占全市合法民宿近半。

嘉義市觀光新聞處處長張婉芬表示，市府2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，迄今街區內已有10家、全市共11家合法民宿。

張婉芬說，好客民宿的評鑑機制，民宿業者須先參加基本輔導訓練課程，再由專家學者實地訪查通過後，才能得到此認證，而嘉義市的民宿正在起步階段，就有5家民宿獲選為好客民宿，接近半數獲得肯定實屬不易。

2022好客民宿初階報名約400家，另有400多家候補，嘉義市有4家合法民宿報名、初階課程完訓，申請參加遴選查核無違規紀錄，再由2位委員實地訪查後，將訪查結果提送好客民宿遴選委員會進行決審，決議該民宿是否通過遴選，經遴選會議決議通過者，才能獲得交通部觀光局頒發的好客民宿標章，效期自頒發日起3年內有效。

張婉芬強調，今年也會持續輔導業者，期許嘉義市民宿「質」、「量」的持續提升，營造友善舒適的旅遊住宿環境。