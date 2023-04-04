新北市立委第三選舉區（三重）陷入正國會前市議員李坤城、英系現任議員彭佳芸與蘇系現任議員李余典三角督局面；三人近期各顯神通，李坤城除了拉攏同黨資深議員陳啟能表態力挺外，今(4)日再出招釋出三重學校家長會成員的支持連署，而彭佳芸則展開組織陸戰，李余典也將採取文宣與陸戰並進，都盼在17日全民調中獲勝。

李坤城持續以黨內的誠信條款猛攻另外兩名對手，日前力邀同為正國會的地方資深市議員陳啟能公開力挺，今日再公布三重各學校家長會成員「百人力挺連署書」，強調自己重視誠信，矛頭直指另外兩名初選參選人。

面對李坤城猛烈攻勢，另外兩陣營則持續「鴨子划水」積蓄力量；彭佳芸表示，目前已動員組織，並展開市場、公園陸戰，期盼凝聚地方以及里長力量來獲得勝出。

李余典陣營除加強陸戰外，預計在連假之後會展開新一波文宣攻勢，知情人士還透露，屆時也會有新北市議員表態力挺，彼此互不相讓。