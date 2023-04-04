麗寶國際賽車場連假期間熱鬧滾滾，民眾揪了家族15個人開4台跑車，奔馳在全台唯一FIA認證國際級G2賽道。（麗寶樂園度假區提供）

麗寶樂園度假區兒童節推出12歲以下99元優惠，連假期間吸引不少家庭攜家帶眷出遊。（麗寶樂園度假區提供）

麗寶樂園度假區兒童節推出12歲以下99元優惠，連假期間吸引不少家庭攜家帶眷出遊。此外，麗寶國際賽車場也是熱鬧滾滾，有嘉義民眾揪了家族15個人、4台跑車下場體驗，奔馳在全台唯一FIA認證國際級G2賽道，快樂度過爸爸的兒童節時光！

來自嘉義陳先生表示，這次是揪了整個家族15個人一起出來玩，總共有兩台俗稱小牛的藍寶堅尼Huracan EVO、一台藍寶堅尼休旅車URUS，還有一台麥拉倫610，齊聚總價超過上千萬的超跑下場，想要感受相較一般道路不同的操駕模式。

陳先生說，麗寶國際賽車場彎道多，明顯感受車子過彎時展現的性能，且今天很幸運排到safety car後的第一台車，有前導車帶領可以直接照著轉彎，體驗起來很安心下次還會想參加。

麗寶國際賽車場指出，自駕車4月份場次相當特別，特別與VOLVO汽車合作，由VOLVO V60 Recharge雙能電動車擔任前導Safety Car帶領自駕活動車主開上賽道，另外VOLVO車主限定可以在4月份自駕車場次參加專屬活動，由Carsman資深專業教練翁志元駕駛VOLVO XC40 Recharge，載著VOLVO車主體驗難得的「賽道版新車試乘」。

翁志元表示，平常的新車試乘體驗都在一般道路，能在專業賽道上試乘更加安全也更能完整展現車子性能，例如這台車相較汽油車的加速更快，電動車重心低在高速灣都可以呈現很好的穩定性，不少車主體驗試乘後都對於電動車的性能十分驚艷。