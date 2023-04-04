中華職棒3日在新莊球場的富邦悍將與味全龍賽事出現嚴重誤判，導致富邦被沒收分數，還差點輸掉比賽。當時富邦三壘有跑者，打者范國宸高飛球被接殺，標準的高飛犧牲打，但是三壘審經過味全龍「促請裁決」之後改判三壘跑者王正棠離壘過早而出局。一位球迷在直接在觀眾席亮出他自己列印的「關鍵畫面」，可以看見王正棠是被冤枉的，他當時腳還在壘包上。

這位球迷印出的畫面來自轉播單位愛爾達的串流頻道，因此《愛爾達體育家族》臉書宣布要褒獎這位球迷，鼓勵大家對正版訊號源的支持「感謝這位乾爹訂閱愛爾達」，以及他對於比賽公正性的堅持。

其實這位球迷也是個有名的面孔，當時他舉牌的表情也非常到位，他事後在IG寫道：「先被誤判後追平，再以國輝的再見安說再見，第一場就要這麼戲劇化嗎？今年整季都可以宇宙邦了吧。謝謝導播把我拍那麼帥，我下次會記得用MOMO的畫面，欸不是希望不要有下次了。」

中華職棒大聯盟4日的懲處公告：針對4月3日新莊球場味全對富邦聯盟例行賽，三壘審尤志欽於七局下因促請裁決判決富邦三壘跑壘員王正棠高飛球接殺提前離壘出局，得分不算。經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定該判決錯誤，尤志欽裁判員於本日（4/4）起降至二軍進行調整。