全台用水又快拉警報，水庫蓄水量節節下降中，而全台血庫存量更吃緊，根據捐血中心統計，截至4月1日，全台血庫剩下5至6天的庫存量，民進黨新竹市黨部4日特別舉辦公益捐血活動，響應黨主席賴清德發起的「捐血1袋、救人1命」捐血活動，一起做公益。
市黨部主委陳建名指出，根據捐血中心統計，截至4月1日，全台血庫剩下5至6天的庫存量，存量明顯不足。賴清德日前指示全台縣市黨部發起捐血活動，民進黨新竹市黨部特別選在兒童節今天，結合新竹市竹塹騁國際同濟會、東區扶輪社，於巨城購物中心辦理捐血活動，並且在在地企業十全特好食品、世輝、國豐米粉等的支持贊助下，捐血者可獲贈蒟蒻、米粉等豐富贈品。
陳建名說，今天黨籍議員等黨公職都熱情響應，吸引上百位民眾挽袖捐血助人，這次的公益捐血活動是響應黨主席賴清德號召，展現政黨的社會公益力，市黨部結合地方社團發起公益捐血活動，除了期盼號召更多民眾捐血，更期盼吸引大眾關注社福。
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