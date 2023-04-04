高蹺鴴擁有羽色黑白分明的身軀，加上一雙粉紅色長腳，相當容易辨識。（彭鈞達提供／蔡明亘桃園傳真）

專家說明，桃園沿海包括蘆竹、大園、新屋等地，每年春耕時期，都會出現高蹺鴴蹤跡。（彭鈞達提供／蔡明亘桃園傳真）

專家呼籲民眾，賞鳥遠觀即可，應避免驚擾到牠們休息儲存體力。（彭鈞達提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區富岡地區，近日出現大量高蹺鴴現蹤，羽色黑白分明的身軀，加上一雙粉紅色長腳，相當容易辨識，許多居民聽聞消息後，紛紛前往一睹「長腳舞者」風姿。當地民眾表示，高蹺鴴每年遷徙時都會到富岡休息和覓食，在田間或埤塘都能見其身影，今年數量特別多，畫面壯觀。專家也呼籲，賞鳥遠觀即可，避免驚擾到高蹺鴴休息覓食。

正值春耕季節，楊梅富岡民生街附近農田與魚池，成為高蹺鴴過境休息區，當地居民拍下壯觀畫面，分享至臉書社群，引起熱議。民眾彭鈞達表示，喜愛生態攝影的他，平時不僅在桃園、也會到外縣市拍攝，日前透過臉書得知，自家附近竟也有高蹺鴴群體，便帶相機出門捕捉高蹺鴴身影。

彭鈞達分享，2至3年前也曾於宜蘭礁溪看見破千隻的高蹺鴴群體，今年在富岡目測數量也超過1000隻，看到當下十分感動，美景令人流連忘返，附近居民也說，往年高蹺鴴都會到富岡休息，但今年數量似乎比往年還多，吸引不少人前往拍攝。

桃園市野鳥協會榮譽理事長吳豫州指出，其實桃園沿海包括蘆竹、大園、新屋等地，每年春耕時期，都會出現高蹺鴴蹤跡，許多居民都已習以為常。群聚生活的牠們，群體數量最少都有約300隻，會在水田放水、水深不高時，到農田覓食，為下次出發休息儲存體力。

吳豫州表示，桃園觀察到的高蹺鴴主要為冬候鳥，也有少部分高蹺鴴會留下來繁殖，呼籲民眾若要前往觀察高蹺鴴生態，遠觀即可，應避免拍手或其他容易驚擾到高蹺鴴的行為，維護候鳥棲息生態。