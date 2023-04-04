明清史權威徐泓近日受邀到政大演講，他演講開始便以中國史研究為例，強調文史不分家的學術傳統應持續保持與發揚，且學者在從事研究時，更該具備溫情和敬意，「不能認為那是他國的歷史，事不關己，這種缺乏認同的研究會宛如失根般失去活力。」

徐泓受邀前往政大演講，並以「明代的歷史地位」為主題發表演講，現場吸引大批中文系與歷史系師生到場聆聽。

在演講時，徐泓除了提及從事中國史該具備的研究態度，也說明了如何看待明朝歷史，他從「明代真的如此糟糕嗎？」作為問題意識切入，指出長期以來明代被認為是中國歷史上政治最黑暗的時代，但他提出數項研究成果，呈現明代不同於大眾所認知的另外一面。

徐泓表示，首先是清朝皇帝對明朝的讚揚，以及明代時西方傳教士對中國經濟貿易和百姓生活富足的高度評價，透過人口統計等數據，陸續還原出真實的明代不僅在14至17世紀是全球最富強的國家，更是世界經濟的中心。

徐泓說，明朝的文化發達，識字人口多，再加上「陽明學」提倡人人可為聖人，給予了市井小民自信，帶動社會整體的進步。且在後期開放海禁，接受西學，並非閉關自守。

徐泓進一步指出，明代內政制度健全，國家機器能在皇帝長期不上朝的情況下維持正常運作。雖然推行中央集權，但明太祖朱元璋治國以安民為本，所頒教民榜文為近代東亞各國所採行。其治吏風格雖甚嚴酷，但僅針對臣屬，在民權不彰的時代，不如此則無可保民。

徐泓也說，在民族政策上，明朝也堅持「再造華夏」，不占領他國土地（不征之國），如鄭和下西洋不建立殖民地，而是維護航線各地的治安。凡此種種，皆足證明代是一個被誤解的朝代。

徐泓最後強調，明代是一個多元的轉型時代，在這樣新舊雜陳的時期，後世對其褒貶不一，有不同的評價是很正常的。身為研究者，必須估量每個因素，在當時環境中的重要性，以及判斷其可能的影響，才不會產生極端評論，以偏概全，失去了洞見歷史的機會。