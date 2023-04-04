你一定聽過有趣的現象，阿兵哥收假返營前為勉勵自己撐過去，往往會吃速食療癒心靈，民眾也不例外，面對最長連假來到尾聲，有破8成人有收假症候群，其中有半數人靠吃喝收心，也有近4成人坦言只要放連假，對速食、甜點的抵抗力會大幅下滑，業者為此紛推優惠，舉凡買披薩送炸雞、下殺58折等好康，預期拉抬買氣至少1成。
速食店點心一直受學生與小資族喜愛，堪稱下午茶時光的解饞好物，麥當勞11日前於APP「隨買店取」推多項點心的超值餐組，包含蜂蜜奶茶、六塊勁辣香雞翅等，十組價格全都現省320元，等同下殺51折起；另每周三買麥當勞LINE電子商品券，最高享10％ LINE POINTS回饋。
肯德基與饒舌團體頑童MJ116成員大淵MUTA合作，推有趣單曲「咔啦曠曲」，8日、9日於門市買套餐或桶餐，並唱出指定歌詞就可以免費獲咔啦脆雞一塊，每間門市兩天只送60位名額；另跟同事朋友揪團吃炸雞，滿組數免費請吃套餐，凡於指定頁面買「XL超豪肯餐」，買4組送雞塊、買10組免費招待吮指嫩雞XL超豪肯餐。
頂呱呱則推「呱粉狂歡電子優惠券」，9日前加入品牌LINE好友就能領取，包含熱門品項呱呱包、薯球等買二送一，還有86折點心組，輕鬆配出原味炸雞、原味小腿、阿勇雞塊組合，滿足肉控慾望；壓軸是75折雙人餐並有辣味可選擇，最高現省115元。
精打細算的外食族不妨試試21世紀「炸腿排菜飯餐經濟小套餐」，30日前原價160元，優惠價只要119元，內容包含金黃香酥的雞腿肉排、搭雞汁拌入的高麗菜飯，並附有蜂蜜綠茶解膩，標榜飽足感十足。
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