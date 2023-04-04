《小鐵星座》運勢專欄分享12星座中單身指數最高的3星座，依指數高低依序為水瓶座、摩羯座、射手座，其中最可能單身的水瓶座因為把朋友看得比戀人還重要，愛情永遠都不會是他們的生活重心。

▍水瓶座：單身指數：★★★★★

水瓶座思想跳tone，經常讓人捉摸不透，相對其他星座，他們更注重友情，在他們看來擁有一群真心朋友，即使沒有戀人也能過得開心，而且還會覺得朋友比戀人更好，所以愛情永遠都不是生活重心。

▍摩羯座：單身指數：★★★★☆

摩羯座做事認真勤勞，認為自己親手賺錢才是最踏實，而且也很懂得儲蓄理財，所以在經濟上具備自力更生的能力。再加上性格也很內向，就算是遇到喜歡的人也不會主動去追求。

▍射手座：單身指數：★★★☆☆

射手座天生比較貪玩，因他們嚮往自由，深怕一旦戀愛將會被對方束縛，所以如沒遇見能讓他們下定決心的人，寧願繼續單身。