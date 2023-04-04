哈孝遠姊姊哈平遠被空姐弟媳瑄瑄在節目上控訴，哈平遠總想把小孩帶離媽媽身邊，還要求她把兒子過戶給她，根本就是「窒息的愛」，這讓哈平遠相當不滿，反控瑄瑄欠債，害她被黑道找上門。如今，哈平遠再度爆料自己遭到瑄瑄的媽媽宋秀雲傳訊威脅，感到相當恐懼，深怕黑道會傷害到她自己與媽媽。

哈平遠今(4)日在IG曬出宋秀雲的訊息，內容寫道：「瑄瑄都叫我不要回應，但我還是要說，她都說你們都對她很好所以我們都很放心，從小她是個報喜不報憂的孩子，現在才知她所謂的好原來是這樣，我受傷無所謂，你再敢動她，你試試看，她娘家還有人，我不是只會跟黑道借錢而已，抱酸民棄手足，孰重孰輕，可悲的大姑白活了。」

而哈平遠在貼文中表示：「尊重您是長輩，之前情緒性的發洩我也不回應；但您還來用「黑道」這種字眼來威脅我是不是有點過分了？我們一直以來有多愛護我弟就有多愛護瑄瑄，難道我連說實話自清的權利都沒有了嗎…..??傻眼無奈…..還是趕快發個不自殺聲明好了」，她也透露哈媽媽因為這件事血壓飆高，心臟也出問題，更強調自己並非他們婚姻中的小三，也沒有要過戶自己姪子當小孩。

根據《壹蘋》表示，哈平遠已問過律師，對瑄瑄媽媽將保留法律追訴權；此外，哈孝遠夫妻倆皆未對哈平遠的爆料作出回應，但據《三立新聞網》報導，哈孝遠先前表示姐姐那件事是他開的玩笑，只是被老婆講得太生動；至於姐姐會如此生氣，也是因為沒有事先告知，才會引發此次爭議。