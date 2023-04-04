澎湃新聞報導，「構建人類命運共同體10周年與人類文明新形態的創造」國際研討會4日在北京舉行。中國大陸外交部部長助理華春瑩在研討會致詞指出，構建人類命運共同體，就是各國要文明互鑒，美美與共。只要適合本國的國情，只要它能代表廣大人民的利益，就是行之有效的真民主、好民主。

華春瑩表示，構建人類命運共同體，就是各國要文明互鑒，美美與共。大陸國家主席習近平提出了全球文明倡議，主張以文明交流超越文明隔閡，文明互鑒超越文明衝突，文明包容超越文明優越。

華春瑩稱，鞋子合不合腳，自己穿了才知道。只要適合本國的國情，只要它能代表廣大人民的利益，就是行之有效的真民主、好民主。

「民主制度沒有放之四海而皆準的範式。」華春瑩表示，民主不能生搬硬套，不能強加於人，更不應該成為挑動意識形態對立和陣營對抗的政治工具，渲染所謂的民主對抗威權，肆意給別國貼上「專制」的標籤，這本身就是極其不民主的。