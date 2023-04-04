慈濟醫院的ICU護理師林婷經常在網路分享工作日常，她表示當ICU（加護病房）醫師宣布病患死亡時間後，護理師面對家屬最難說出口的一句話就是「哪位家屬可以代表簽名？」因為家屬不願接受親人已病亡，情緒激動跪在地上的樣子，讓她也跟著鼻酸，貼文讓網友也忍不住眼眶泛淚說，「謝謝你們，辛苦了」。

林婷近日於個人臉書粉專指出，ICU醫師宣布病患死亡時間後，護理師會拿死亡通知單給家屬問「哪位家屬可代表簽名？」她說即便自己在ICU好幾年，這句話仍是她最討厭、最難說出口的一句話。

林婷表示，只要這話一說出口，她就會被家屬的哭泣聲搞得鼻酸，有的家屬還會激動地抓著她的雙臂問「真的走了嗎？是真的嗎？我跪下來求妳，沒有方法了嗎？」這時她只能輕拍對方的肩膀說，「我懂你現在的心情，你放心！我們會把您的家人處理乾淨，拔除身上所有的管路，讓祂舒服地走完這一程。」

林婷說，後續護理師們會替死者穿上新衣服、做臉部清潔，再擦上潤色護唇膏，嘴裡唸著「一切好走、一切放下」，通常家屬看到心愛的家人面部表情安詳得像睡著般，心情也會跟著釋懷。

貼文引發網友回應，「謝謝你們，辛苦了」、「謝謝辛苦的醫護人員」、「ICU護理師真的很重要，謝謝您」、「謝謝妳的文字，安慰了我」、「我想到都覺得心裡好酸」、「看到都鼻酸眼眶泛淚，當初我媽媽也是在你們醫院ICU送回來家裡」。