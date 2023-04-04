好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）去年才宣布將再以「金鋼狼」回歸《死侍3》，近期也常貼出拍攝期間的日常。怎料，他稍早無預警更新動態，表示自己的「基底皮膚癌」（BCC）可能再度復發，雖然檢驗結果尚未揭曉，但他的表情相當嚴肅，呼籲粉絲們一定要做好防曬工作。

休傑克曼2013年拍攝《金鋼狼：武士之戰》時，就被發現鼻子上有個可疑紅點，經就醫後，才得知罹患了基底皮膚癌。雖然基底皮膚癌是皮膚癌中危險性最低的，但他過去已復發過多次，也在2017、2021年公開宣導過此疾病，如今他再度公布病情。

休傑克曼今（4）日突然上傳影片，只見他鼻子上貼了貼布，面色凝重，文中寫下：「我知道以前有講過我的基底皮膚癌，但我還是要說，如果能讓多提醒一個人要注意防曬，那我會很開心。」他在影片中表示自己去測了第二次，雖然過幾天才會知道結果，但他苦口婆心說道：「拜託一定要防曬，不管你想要美或黑，相信我，相信我，相信我，這個就是我25年前未做到的後果，一定要擦防曬，你未來還有很多美好的時間，請一定要注意健康！」

此外，大家最期待的《死侍3》原預計於今年開拍，由於休傑克曼的基底皮膚癌復發，是否會影響到該電影的拍攝，讓外界十分擔憂，也祝福他能早日康復。