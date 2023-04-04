總統蔡英文將於美西時間5日與美國眾議會議長麥卡錫在雷根圖書館會晤，民進黨立委王定宇認為此舉是在打臉「疑美論」。對此，國民黨新北市議員葉元之今（4）日在臉書發文反酸「美國派個類似台灣立法院長的人，民進黨就高潮成這樣」，痛批「搞得像是藩屬國晉見天朝」，對照馬前總統去大陸的言行，高下立判！

葉元之批評，民進黨立委大吹特吹說這舉動打臉「疑美論」，是40多年來美國在境內接待台灣總統的最高層級，他真的覺得好可悲，總統是一國的象徵，但美國派個類似台灣立法院長的人，民進黨就高潮成這樣，搞得中華民國跟美國的藩屬國一樣，像是晉見天朝，對方派個議長就興奮不已。

葉元之表示，如果台美關係真的前所未有的好，那美國總統拜登為何不跟蔡英文見面？元首對元首，這才是對等吧。這會給國際釋放一個錯誤的訊號，原來這麼挺台灣的美國，對台灣都不用對等、不用尊重，只要有議長層級的人出面，就可以打發台灣。

葉元之舉前總統馬英九赴大陸祭祖為例，對照馬前總統去大陸的言行，哪個是彰顯台灣主權？哪個是卑躬屈膝喪權辱國？高下立判了吧！