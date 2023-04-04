澎湃新聞4日引述大陸《科技日報》報導，大陸研製成功第三代高耐波性地效翼船。由中國船舶科學研究中心某試飛基地採用新型材料研製的第三代高耐波性地效翼船，經過30多次海試表明，其多方面技術性能處於國際領先水準，今後將為加快開發利用海洋提供重要的海上高速運載與作業平台。在地效翼船領域近期再獲重大突破。

根據相關數據，地效翼船是利用地面效應原理製成的船隻，可分為沖翼艇和氣翼艇兩種，具有速度快、巡航性好的特點，主要用在海洋平台、遠洋漁業中的快速運送人員，又被稱「海上飛船」。1965年，中國船舶科學研究中心氣墊船技術的小組研製出大陸第一艘地效翼船「961」。

報導稱，第三代高耐波性地效翼船採用全碳纖維結構，可載人員12人，滿載起飛重量達4.5噸，最大時速達240公里，有效航時達6小時，可飛、可泊、能高、能低。與前二代相比，其適用性更強、安全性更高、航速更快。