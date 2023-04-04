不少台人都聽過「3秒原則」或「5秒原則」，食物不小心掉地上，只要快速撿起來就還是可以吃。對此，食藥署表示，這都是迷思，不管是哪類的食物，或用多快的速度從地上撿起來都不建議直接吃，因為上面可能已經沾染到細菌，如果不小心吃到病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等可能引發食物中毒，導致上吐下瀉。

食藥署在臉書粉專上分享，很多人都聽過「3秒原則」或「5秒原則」，吃的東西不小心掉地上以後，只要在3或5秒內撿起來就還可以吃，但這真的是迷思；食物只要掉到地板上了，不管是秒檢或隔了一陣子才撿，都不建議大家直接吃。

食藥署表示，最常掉地上的食物有3種，分別是麥當勞的薯條、電影院的爆米花和塗滿果醬的吐司，但不管是哪種食物掉地上，細菌都會立刻附著，因此都不建議撿起來直接吃。

食藥署表示，國外有許多研究指出，食物掉到地面上的時候，沾染到的細菌多寡，主要和食物的種類有關，表面比較濕黏的食物，沾染到細菌的程度絕對會比乾性的食物大很多，而且地面的材質也會影響到細菌的濃度。而環境中的溫度與濕度等，同樣也會影響細菌沾染到食物的程度。

食藥署指出，細菌無所不在，不管是哪類的食物，或用多快的速度從地上撿起來都建議不要直接吃。如果不小心吃到病原菌，像是病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。

食藥署也說，從地上撿起的食物一定要確實清洗、烹調以後再食用，以確保不會病從口入。