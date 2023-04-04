1963年挪威尤牧師（右）與尤白嘉莉醫師（左）的訂婚照。（劉宏輝提供）

1960年代挪威醫師尤白嘉莉及其丈夫尤約翰牧師遠渡重洋到毫無淵源的台中東勢行醫，花一輩子的光陰照顧東勢鄉親，鞠躬盡瘁於異國。一甲子之後，前臺大雲林分院副院長劉宏輝之子劉飛馳受上帝牽引，也前往挪威行醫，冥冥中有著承載使命的8600多公里「愛的迴圈」。

挪威醫師尤白嘉莉及尤約翰牧師60年前拿出自己的薪水，家人的退休金、善心人士的捐款，在東勢成立「信義診所」，及興建教堂「施恩堂」，劉宏輝的父親是他們在東勢的至交。

當年東勢到豐原需要2小時車程，信義診所除一般門診，也有X光攝影室、藥劑室、檢驗室，東勢人開始享有西方醫學照顧，甚至有台北或台南的人包遊覽車到東勢找挪威醫師治療，還有人舉家搬遷到東勢方便就醫。診所後來遭九二一大地震摧毀，轉型為老人養護中心。

1969信義診所開幕所拍，左起第7位尤牧師，第8位尤師母。第6位尤璽珍老師母，第9位尤翰森老牧師（劉宏輝提供）

劉宏輝說，尤約翰牧師與牧師娘醫師尤白嘉莉成為家鄉東勢的杏壇佳話，他讀成大醫學院時也從老師口中聽到這段事蹟。尤白嘉莉醫師4年前榮獲「台灣醫療奉獻獎」，蔡總統親自頒獎，但尤白嘉莉醫師去年辭世。

劉宏輝遙想挪威尤醫師如果不是因有堅定信仰，以高尚的人格和上帝恩待，不可能完成這項偉大的任務。劉宏輝表示，牧師叔叔和醫師阿姨將一生奉獻給他的故鄉東勢，他也走上行醫之道，看顧病患總是三思謹慎用藥，站在病人的立場引進最佳的治療方式。

巧合的是，劉宏輝之子劉飛馳在匈牙利布達佩斯醫學院讀書時結識匈牙利女友茱莉雅，也認識許多挪威同學，後來攻讀哈佛醫學碩士，原計畫留在美國行醫，豈知挪威同學獲悉，邀請他到挪威行醫。

劉飛馳深思後，決定效法挪威醫師牧師娘尤白嘉莉的精神，和妻子一同前往一個沒有淵源的國度奉獻所學。他目前在挪威莫爾德執業，擔任神經科住院醫師，完成博士學位。媳婦茱莉雅擔任藥劑師。

劉宏輝說，自己行醫數十年，始終緬懷著「信義診所」尤醫師及牧師奉獻台灣東勢的恩澤，60年後東勢鄉親的後代飛往挪威扶傷治病，傳承懸壺濟世的愛心，冥冥中似有一條隱約的緣分之線牽起東勢和挪威的醫療情。

劉宏輝表示，上帝讓醫情的緣線繞成一個8000里路的迴圈，歷經3個世代，受到牧師和醫師照護的東勢人後代也受到感召，承載使命、還報恩情。