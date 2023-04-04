疫情趨緩，全台逐步解封，而過去2年多，台中市在疫情高峰時曾有153名防疫計程車駕駛四處奔波載送確診者與檢疫者，現在他們最想做什麼？曾擔任防疫計程車駕駛700多天的林揚智說，完成任務後第一件事就是想抱抱兒子；另名駕駛林家宏2年來都孤單用餐，現在最希望與家人共享圍爐；疫情期間在外租屋居住的朱志華則說，現在終於可以搬回家了。

提到擔任防疫計程車駕駛期間記憶最深刻的事情，林揚智說，有次載送母子3人到醫院進行PCR檢測，當時下著大雨，那位母親一手抱著1個孩子、另一手提著睡在提籃內的小孩，深受感動，因當時醫院外有許多人排隊檢測，為避免孩子淋雨，他特別讓那位媽媽將提籃放在車子後座，未料事後這名媽媽將過程PO在網路平台，竟有許多人專程打電話請他到機場接送，還一度成了「網紅」司機。

另名駕駛蔣振芳則笑說，在疫情大爆發的時候，曾從台中載確診者返回花東地區，因當時載確診者到高速公路休息站必須通報國道單位，依循指定動線到特定廁所，如廁後還得專人消毒，那趟長達5、6小時的車程，自己忍著開到東部，「解放」時感覺真是「人生樂事莫過於此」。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中市在疫情最高峰時，有多達153名防疫計程車駕駛協助載送確診者與檢疫者，近日雖疫情解封，目前仍有20名駕駛持續守護民眾。