賴惠員對此說，若中央黨部認為有辯論的必要，她當然參加。（本報資料照片）

民進黨台南市立委第一選區初選「兩個女人的戰爭」持續，爭取初選勝出的前台南市政府觀旅局長郭貞慧，力邀尋求連任的立委賴惠員公開辯論或舉辦政見發表會，直接面對選民的檢證。賴惠員對此說，若中央黨部認為有辯論的必要，她當然參加。

台南市共有6個立委選區，現任6位民進黨立委均尋求連任，唯獨第一選區黨內出現挑戰者，前觀旅局長郭貞慧挑戰現任立委賴惠員，因協調破局，將由民進黨中央黨部辦理初選來決定提名人選，初選民調將從17日起進行。

近來兩人互鬥情形愈演愈烈，雙方為畜牧政見、波波牙醫等議題針鋒相對。郭貞慧日前提出「畜牧業三支箭」政見，被賴惠員批評是錯誤政見成了「三支斷箭」；郭則酸對手號稱「農業立委」，卻缺乏主見，只會把農委會施政報告複製貼上。

郭貞慧上周轟對手護「波波牙醫」自肥引爭議；賴惠員則澄清，立法院所通過的法律案及附帶決議乃是合議制，不是她一人可決定，對於遭郭「攻擊」表遺憾。

郭貞慧在臉書向賴惠員提出邀約，初選前舉辦公開辯論或是政見發表會，在選民面前公開的交換政策上的想法，也讓溪北地區成為全國民主模範生。

賴惠員回應，針對邀請辯論，她尊重黨中央的遊戲規則，若中央黨部認為有辯論之必要，當然參加。