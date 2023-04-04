提前民調停止費芯戰火？ 徐巧芯批：無異於沒收初選 @ChinaTimes ​

國民黨第七選區（信義、南松山）選戰愈演愈烈，為停止現任立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的戰火，台北市黨部原考慮提前初選，黨部主委黃呂錦茹4日解釋，提前初選可恢復黨內和諧，然只是「講講而已」，也沒有和費、徐討論。徐巧芯表示，若民調提前無異於沒收初選、現任優先，將做出因應行動，最終謝謝黃呂懸崖勒馬。

黃呂錦茹說明，初選提前可以結束選戰紛爭，恢復黨內和諧，但民調配合黨員投票，難以提前，「講講而已，目前沒有，沒有付諸行動。」也因此沒有和費、徐討論此事，讓2人專注在立委初選。

徐巧芯回應，謝謝黃呂最終做出明快的決定，看到民調擬提前時認為相當荒謬，因為在協調過程中她已經做出妥協，包含確定於4月22日進行黨員投票，但先前有詢問可否於4月19至21日做電話民調，答案卻是不行，只有2種組合可以選擇，分別是4月13至15日或16至18日，但詢問過民調專家，此舉和一般民調做法不一致，恐產生樣品偏誤。

徐巧芯指出，原本第七選區在市黨部建議名單中為第三梯次，但已停止運作的選策會提前到第一梯次，對此沒有異議。而雙方在協調過程中也有簽字包含民調機構等，怎麼可以突然把時間提前？提前無異於沒收初選，已經花30至50萬製作文宣，若真的要沒收，也一定會行動，謝謝黃呂懸崖勒馬。

徐巧芯質疑，若黨員投票一併提前，3月中登記立委初選，3月底才拿到資訊不全的黨員名冊，接者連假，時間原就非常緊湊還要提前，意義何在？用什麼時間拉票、懇託？此舉是沒收初選、現任優先，不公平的初選何以服人？已經白紙黑字簽名後，還想要片面更改遊戲過程，是不是太過分一點？令人聯想是否和對手有關，希望不是。

徐巧芯強調，如果黨中央沒收初選，強硬撕毀雙方協議，任意更改初選期程，「我想我會做出我認為應該要有的行動」。