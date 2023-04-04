前新竹市長林智堅在去年九合一參選桃園市長時被爆論文抄襲，最終不僅退出選舉，兩個碩士學位也因此遭撤銷。資深媒體人黃揚明則注意到，林智堅的粉專管理員只剩下3個帳號可以管理了，並透露去年退選後很長一段時間仍有10個帳號管理，「可見小智真的要歸於平淡了。祝福」。

林智堅不僅因論文抄襲而丟失雙碩士學位，其任內斥資12億元改建的新竹市立棒球場屢傳爭議，昔日五星市長人設崩毀，近日也鮮少出現在螢光幕前。然而，林智堅昨在兒童節前夕，感性在臉書以「給你和孩子的1封信」為題發文，除表達對妻、子的虧欠之意，林智堅在文末強調「這8年爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」，並標記包括兒童醫院、新竹市立動物園改造、新校園運動等各項建設與活動。

然而，黃揚明今(4)日則PO出林智堅的臉書粉絲專業管理人員截圖，並表示林智堅的粉專管理員去年退選後很長一段時間仍有10個帳號管理，如今終於只剩下3個帳號可以管理了。黃揚明說可見林智堅真的要歸於平淡了，並送上「祝福」兩字。

對此，網友則表示「下次出現就滿血回歸」、「不選沒事，一選害慘自己，身敗名裂」、「還是會死灰復燃」。也有網友對於黃揚明能注意到林智堅粉專管理員變少一事，直呼「你對他是真愛，無時時刻都在注意他」、「不愧是打小智論文的一柱」。