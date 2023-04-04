今天是兒童節，花蓮飯店業者邀請新城國小棒球隊學生到飯店享用Buffet，體驗VR虛擬實境、甩尾車等遊戲，組隊與學生比賽丟球等，過程充滿歡樂笑聲，而業者也期望讓孩子在透過體驗遊戲過程中，增加多元學習的機會。
花蓮大美侖飯店今天中午，邀請新城國小棒球隊22名學生到飯店吃Buffet，由於西式自助餐的餐廳在新城鄉較為罕見，學童們見到檯面上的美食，眼睛閃閃發亮，有人還因不知道要先品嚐哪道料理，站在檯前猶豫不決，最後只好每一道菜都夾一點到盤子裡，開心的回到座位上享用。
吃完Buffet後，業者帶著22位棒球小將到飯店2021年整改完成的休閒中心，體驗裡頭的20項娛樂設施，大家一開始先體驗最夯的「甩尾車」，3位學童代表學校與飯店副總經理盧伯欣賽車，起初雖然領先，但因速度調整不當，不時在賽道中轉圈圈、撞壁而被盧超車，並在最後輸了比賽，不過大家還是玩得不亦樂乎，更說下次有機會還要再來玩。
體驗完「甩尾車」，接著大家再去玩丟球遊戲，由3名棒球小將對戰飯店3位員工，由於大家一開始不知道遊戲玩法，分數落後對手許多，但大家卻不氣餒，用盡全力丟球，且熟悉規則後，一路狂追對方分數，最後以300多分打敗對手，贏了這場比賽，結束後更與對方握手致意。
棒球隊6年級的鄭奇恩說，自己從小學2年級開始打接觸棒球，平常練習的球比較硬，遊戲的球比較大、軟，丟起來很不習慣，而且今天沒有熱身，表現上不盡滿意，他最後也說，玩到最後，還是棒球比較好玩，期許未來能成為下一個張育成。
盧伯欣說，新城國小棒球隊是未來職棒球星的搖籃，這次能邀請到他們到飯店體驗設施，非常榮幸，雖然美侖團隊在丟球比賽中，很努力抗戰，仍不敵小將們的威力，可見他們平常的訓練應該非常紮實。棒球隊教練胡文偉則感謝美侖飯店願意邀請孩子到飯店體驗，增加學生不同的多元學習機會，對偏鄉學校來說，真的很有幫助。
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