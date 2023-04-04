花蓮美侖飯店今天邀請新城國小棒球隊學生到飯店體驗休閒娛樂設施，共度歡樂兒童節。（羅亦晽攝）

花蓮美侖飯店今天邀請新城國小棒球隊學生到飯店休閒中心，體驗甩尾車遊戲。（羅亦晽攝）

花蓮美侖飯店今天邀請新城國小棒球隊學生到飯店體驗新設置的VR虛擬實境設施。（羅亦晽攝）

花蓮美侖飯店今天邀請新城國小棒球隊學生到飯店體驗休閒娛樂設施，共度歡樂兒童節。（羅亦晽攝）

花蓮大美侖飯店今天中午邀請新城國小棒球隊22名學生到飯店吃Buffet，歡慶兒童節。（羅亦晽攝）

今天是兒童節，花蓮飯店業者邀請新城國小棒球隊學生到飯店享用Buffet，體驗VR虛擬實境、甩尾車等遊戲，組隊與學生比賽丟球等，過程充滿歡樂笑聲，而業者也期望讓孩子在透過體驗遊戲過程中，增加多元學習的機會。

花蓮大美侖飯店今天中午，邀請新城國小棒球隊22名學生到飯店吃Buffet，由於西式自助餐的餐廳在新城鄉較為罕見，學童們見到檯面上的美食，眼睛閃閃發亮，有人還因不知道要先品嚐哪道料理，站在檯前猶豫不決，最後只好每一道菜都夾一點到盤子裡，開心的回到座位上享用。

吃完Buffet後，業者帶著22位棒球小將到飯店2021年整改完成的休閒中心，體驗裡頭的20項娛樂設施，大家一開始先體驗最夯的「甩尾車」，3位學童代表學校與飯店副總經理盧伯欣賽車，起初雖然領先，但因速度調整不當，不時在賽道中轉圈圈、撞壁而被盧超車，並在最後輸了比賽，不過大家還是玩得不亦樂乎，更說下次有機會還要再來玩。

體驗完「甩尾車」，接著大家再去玩丟球遊戲，由3名棒球小將對戰飯店3位員工，由於大家一開始不知道遊戲玩法，分數落後對手許多，但大家卻不氣餒，用盡全力丟球，且熟悉規則後，一路狂追對方分數，最後以300多分打敗對手，贏了這場比賽，結束後更與對方握手致意。

棒球隊6年級的鄭奇恩說，自己從小學2年級開始打接觸棒球，平常練習的球比較硬，遊戲的球比較大、軟，丟起來很不習慣，而且今天沒有熱身，表現上不盡滿意，他最後也說，玩到最後，還是棒球比較好玩，期許未來能成為下一個張育成。

盧伯欣說，新城國小棒球隊是未來職棒球星的搖籃，這次能邀請到他們到飯店體驗設施，非常榮幸，雖然美侖團隊在丟球比賽中，很努力抗戰，仍不敵小將們的威力，可見他們平常的訓練應該非常紮實。棒球隊教練胡文偉則感謝美侖飯店願意邀請孩子到飯店體驗，增加學生不同的多元學習機會，對偏鄉學校來說，真的很有幫助。