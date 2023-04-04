OPEC+2日宣布，在5-12月期間自願每日減產166萬桶，國際油價3日聲反彈，布蘭特油價收高，以84.9美元作收。

OPEC+宣布減產之前，多數法人認為，油價尚無大漲的條件，但在基本面支撐下，也不致大幅下跌。

富蘭克林投顧表示，國際能源署IEA 3月的報告是，全球石油市場目前供應過剩，主要反映俄羅斯原油重新運往新目的地，全球石油庫存達18個月新高，但隨中國大陸旅遊與經濟活動加速反彈全球市場下半年仍有望收緊。歐美銀行業危機引發的市場風險趨避導致西德州油價跌破去年12月以來的整理區間，預期在基本面支撐下油價應不致持續下探。

不過，在OPEC+減產之後，瑞銀財管CIO預計油價在6及9月分別上探100及105美元，之後保持平穩。

瑞銀財管CIO表示，中國大陸3月石油進口量強勁，近日公布的採購經理指數強化了其對消費和投資支撐經濟穩步復甦的預期。中央政府設定今年經濟增長目標5％左右，並認為最終有望實現更高的增長。總體而言，預計今年中國大陸石油需求將增加每日80萬桶，使全球石油需求在下半年達到創紀錄每日1.03億桶以上。

在供給的部分，瑞銀財管CIO認為，俄羅斯的產油量應有限。雖然到目前為止，俄羅斯的減產承諾並未導致其出口明顯下降，但預計該國產量將會減少，特別是其表示將把產量保持在目前的減產水平。另外，儘管伊拉克聯邦政府和庫爾德自治區政府本周已就重啟北方石油出口達成初步協定，但自3月25日以來，石油產出損失每日約50萬桶。另外，美國石油庫存也繼續下降。

所以，在市場對原油需求增加、供給卻相對減少之下，瑞銀財管CIO的全球策略是「繼續偏好石油」。瑞銀財管CIO認為，未來6個月，投資者可以考慮較長期的布蘭特石油合約，或出售油價下行風險。