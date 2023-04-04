温昇豪、項婕如在《親愛壞蛋》飾演父女。（三立提供）

温昇豪與隋棠時隔多年在三立都會台、TVBS影集《親愛壞蛋》再合作演夫妻，温昇豪這次飾演的角色跳脫以往，個性灑脫、對於很多事情展現出無欲無求，唯獨談到文學會格外有熱情，在出版界是前輩等級的知名情色小說家，但因投資不當連累老婆韓真真（隋棠飾）得賣屋還債，夫妻關係因欠債而有些變化，他也努力重建自己在家庭的地位。

温昇豪表示這次角色個性有藝術家行為，笑稱部分跟自己個性很像，因為腦袋比較天馬行空，有時候比較喜歡自由自在的感覺，這一點跟戲裡面的人物蠻像的。他以前也演過落魄的角色，主要是職業別比較不一樣，因為他是作家。

項婕如飾演温昇豪女兒，温昇豪誇讚項婕如很棒、很在狀況內，「我覺得她是一個很好的演員」。劇中深入刻劃升學壓力、校園霸凌、階級霸凌等教育問題，尤其是女兒拒絕溝通時，戲外也是個父親的温昇豪認為，現在時代不一樣，父母親扮演的角色已經不再像以前，年輕人搜尋的管道比自己以前多，父母自己的經驗也不能附加在小孩身上，他覺得還是用同輩的心態去溝通比較好，不要是上對下，而是平行的，用水平的溝通方式對待，「我們教不了他們一切，因為他們上網查的東西比我們還多，未來是AI人工智慧，所以父母親根本就沒辦法教什麼，唯一不能撼動的是親情、血脈，那這個情感就變成是你要去經營，所以我覺得溝通跟愛是很重要的。」

温昇豪除了成功詮釋自由派父親的角色，也很肯定劇中女兒項婕如的演技突破，「她戲裡有憂鬱症，又要吃藥，被迫轉學等，其實這是青少年的過程，這是一個含苞待放的少女，也算是少年維特的煩惱，她滿辛苦的，也把在學校遭遇霸凌的眼神表現得很好。」

上流家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》描述人性扭曲的愛與貪婪，每個上流家庭的背後都藏著不為人知的秘密，故事主軸還包括夫妻關係、階級霸凌、校園霸凌、親子代溝等，主要演員包括隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、林暉閔、項婕如、禾浩辰等。三立都會台將於4月21日起，每周五晚間10點首播，4月29日起每周六晚間10點在TVBS 42頻道播出。

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